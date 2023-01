Zwei weitere Defibrillatoren sind in Kluftern bei Friedrichshafen im Bodenseekreis angeschafft worden. Die Defibrillatoren sind 24 Stunden am Tag zugänglich. Sie sind an den Außenwänden am Rathaus in Kluftern und am Kindergarten in Efrizweiler angebracht. Finanziert wurden die beiden Geräte von der Zeppelin-Stiftung.