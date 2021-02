Das Brettspiel „Züribrätt“

Das neue Brettspiel «Züribrätt», das an das klassische Leiterspiel erinnert, bringt das Zürcher Nachtleben zu uns nach Hause.

Die Spieler laufen auf ihrem Nachhauseweg an bekannten Bars und Clubs der Langstrasse vorbei und müssen Aufgaben erfüllen, um am Ende im Bett anzukommen.

Den Gewinn spenden die Entwickler an die Bar- und Clubkommission, um die Zürcher Lokale zu unterstützen, die mit der aktuellen Situation zu kämpfen haben.

Das Spiel bestellen, können Sie ganz einfach hier

Viel Spaß beim Spielen und gleichzeitig die Heimat unterstützen!

Hier der Beitrag aus unserer Morningshow zum Nachhören: