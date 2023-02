Die Zahl der Neubauwohnungen in der Stadt Zürich hat im letzten Jahr im Vergleich zum Vorjahr stark zugenommen – nämlich um 637. Die meisten von den über 2.500 neugebauten Wohnungen werden vermietet. Die Zahl der Eigentumswohnungen hat dagegen im Vorjahresvergleich abgenommen. Am meisten gebaut worden ist in den Stadtteilen Altstetten, Wollishofen und Seebach.