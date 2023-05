Die WYC-Südseeperlen qualifizieren sich für das Finale der Women’s Sailing Champions League.

„Wir dürfen im September nach Kopenhagen!“, freute sich Rosanna Schnetz nach drei Tagen Regatta auf dem Wannsee in Berlin. Denn die „WYC-Südseeperlen“ – Caro Groß, Carla Rau, Ellen Bauer und Rosanna Schnetz – sind beim Qualifier der Women’s Sailing Champions League (WSCL) auf Rang acht gesegelt. Damit ist das Damen-Team des Württembergischen Yacht-Clubs für das Finale der WSCL im September in Kopenhagen qualifiziert.

21 Damen-Teams aus sieben Nationen waren in Berlin am Start und segelten auf Booten vom Typ J70 (der Bootstyp der Segel-Bundesliga) um die Startplätze für das WSCL-Finale. Gleich im ersten Rennen – mit jeweils sieben Booten in einem Start – gelang den „WYC-Südseeperlen“ ein Sieg. Nach dem Training am Vortag waren sie gut vorbereitet in das erste Rennen gestartet. Berlin zeigte sich an diesem Freitag bewölkt, aber mit gutem Wind. Abends rangierte das Team nach sechs gesegelten Wettfahrten, in denen noch zweite und dritte Plätze drin waren, in Reichweite der Spitzenplätze.

Der Samstag wartete zunächst mit Regen auf, doch das Wetter besserte sich. Für die „WYC-Südseeperlen“ war es ein durchwachsener Tag. „Aber am Ende konnten wir wieder performen“, so Rosanna Schnetz weiter, die für die Aufgaben auf dem Vorschiff zuständig war.

Der Sonntag wurde seinem Namen dann gerecht. „Es war ein traumhafter Tag“, so Schnetz weiter. Auch der Wind spielte unter blauem Himmel mit. „Doch die Dreher haben uns das Leben schwer gemacht.“ Von ganz vorne wurden sie nach hinten durchgereicht, als der Wind in beiden Läufen des Sonntags jeweils gegen das Team drehte. Nach insgesamt nach 15 Wettfahrten landeten die „WYC-Südseeperlen“ auf Rang acht – und waren damit für das Finale der Women‘s Sailing Champions League qualifiziert. „Das Feld der Damen in Berlin war extrem stark. Im polnischen Team, das am Ende auf Rang vier kam, waren die beiden Silbermedaillengewinnerinnen von Tokyo dabei“, Ergänzte Rosanna Schnetz.

Drei deutsche Teams kamen am Sonntag in das Finale der besten vier Teams („Final Four“). Den Sieg holte sich letztlich die Damen-Crew vom Münchner Yacht-Club vor dem NRV Hamburg und den Lokalfavoritinnen vom VSaW Berlin.