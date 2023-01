Eine Wohngemeinschaft für unbegleitete minderjährige Asylsuchende entsteht in Bonndorf im Landkreis Waldshut. Die Bewohner sollen möglichst schnell in die Schule oder in Ausbildungsverhältnisse integriert werden und erhalten rund um die Uhr Betreuung.

Nächste Woche sollen die Jugendlichen im Alter von 15 bis 21 einziehen.