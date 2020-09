Wo am Bodensee ist es am schönsten?

"Liebe Grüße aus dem Urlaub an Euch alle, und natürlich vor allem an Sarah und Marc, wir sind in einer Pension in Meersburg untergekommen. Danke für die tollen Tipps der Hörer, wo man was alles am Bodensee unternehmen kann, das war eine tolle Idee. Wir haben heute einen Tipps der Hörer umgesetzt und liegen jetzt stinkefaul nach der Promenadentour in Friedrichshafen jetzt am Ufer Nähe Yachthafen und sonnen uns dort.

Liebe Grüße aus dem Urlaub am Bodensee von Mario aus Schopfheim, momentan als Urlauber mit Lebensgefährtin Petra am Bodensee ☀️☀️☀️🙂🙂"