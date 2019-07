Wir haben wieder Grund zum Feiern!

Nach der heute veröffentlichten Hörer-Befragung konnte Das neue Radio Seefunk nach 66 % im Frühjahr weitere 43% neue Hörer dazugewinnen!

Wir bedanken uns bei allen Hörern für diese enorme Unterstützung!

Media Analyse 2019 Audio II: Das neue Radio Seefunk bestätigt starkes Hörerwachstum

In der heute veröffentlichten Media-Analyse 2019 Audio II erzielt Das neue Radio Seefunk erneut einen deutlichen Anstieg seiner Reichweite. Mit einem Plus von 43% in dem für die Werbewirtschaft maßgeblichen Wert der „Durchschnittsstunde von Montag bis Freitag“ liegt das in Konstanz ansässige Regionalradio an der Spitze aller Gewinner dieser offiziellen Hörerumfrage. Das ist mehr als eine Verdopplung zur wichtigen „Sommer-MA“ vom vergangenen Jahr.

Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt

„Das Team freut sich über diese neuerliche Bestätigung des Programm-Relaunchs vom vergangenen September. 50.000 Hörer in der Stunde sind ein enormer Sprung, den wir uns hart erarbeitet haben.“, so Musikchef Eberhard Fruck. „In der wichtigen Zielgruppe der 14-49jährigen Hörer konnte Das neue Radio Seefunk die Zahl seiner Zuhörer durch den Relaunch sogar verdreifachen. Das ist eine fantastische Entwicklung, mit der wir überglücklich sind!“, ergänzt Geschäftsführer Stefan Steigerwald.