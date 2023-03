Weltfrauentag in der Region

Anlässlich des Weltfrauentages finden in der Region Bodensee-Oberschwaben zahlreiche Aktionen statt. In Konstanz, Friedrichshafen, Sigmaringen und Ravensburg werden unter anderem Lesungen, Kurse, Diskussionen und Vorträge zum Thema Gleichstellung und Frauenrechte angeboten. Eine rote Bank soll vor dem Konzil in Konstanz stehen, um auf die Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen.

In der Innenstadt von Sigmaringen werden Fairtrade-Blumen an Frauen verschenkt – als Zeichen der Wertschätzung. In Biberach wird der Dokumentarfilm „Die Unbeugsamen“ gezeigt.