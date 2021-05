Kühlung

Weiß- und Roséweine genießt man am besten bei 9 - 12 °C.

Also ab in den Kühlschrank damit. Wenn Sie die Weine am Tag der Weinprobe rausholen, haben sie innerhalb weniger Minuten die perfekte Trink-Temperatur.

Rotweine genießt man am besten bei 16 - 18 °C.

Die vermeintliche Zimmertemperatur, von der bei Verkostungen von Rotweinen häufig die Rede ist, basiert auf der üblicherweise deutlich kühleren Zimmertemperatur aus früheren Zeiten.

Also, wählen Sie für den Rotwein einen kühleren Ort wie z.B. den Keller. Alternativ können Sie ihn kurz vor der Weinprobe für ca. eine Stunden in den Kühlschrank legen.