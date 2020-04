Weintasting digital mit den „Weintherapeuten“

Weinverkostung – und das in Zeiten von Corona. Das geht und zwar mit Andi Michel und Robert Martin aus Konstanz, wahre Wein-Experten und zusammen die Weintherapeuten.

Das besondere bei der Sache: Die Weine verkosten Sie zuhause via Skype und zusätzlich auch noch ohne zu wissen, was in der Flasche ist.

Wie's funktioniert und was Sie aus der Weinverkostung mitnehmen können, hat uns Andi von den Wein-Therapeuten erklärt: