Am Wochenende haben Winzer bereits mit der Weinlese begonnen. So früh haben sie in keinem Jahr begonnen. Sogar im heißen Sommer von 2003 waren sie später dran. Die Reben reichen bis tief in die Erde und sind von den Winzern gut bewässert worden. In der kommenden Woche soll die Ernte von Samstagmorgen vermarktet werden.