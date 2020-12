Weihnachts-Postämter

Heilig Abend rückt näher und damit auch die Dead-Line für Wunschzettel und Briefe an das Christkind, den Weihnachtsmann und Co. Die schicken wir am besten an die Weihnachtspostämter.

Briefe noch diese Woche losschicken

Damit die Antwort bis Heilig Abend bei euch ist, müssen die Briefe aber bis spätestens 20. Dezember im Weihnachtspostamt ankommen. Wer also noch an Christkind, Weihnachtsmann und Co schreiben will, sollte den Brief bis Ende der Woche losschicken.

Eine Liste mit allen Weihnachts-Postämtern der deutschen Post, den Adressen und wen man dort erreicht, gibt es unter diesem Link.

In der Schweiz werden Kinderbriefe an das Christkind oder den „Samichlaus“ natürlich auch beantwortet. Die Weihnachtspostämter von Bern-Bethlehem und Wienacht-Tobel (Lutzenberg) sind zwar inzwischen geschlossen worden, die Briefe landen jetzt stattdessen aber bei der zentralen Fundstelle der Schweizerischen Post in Chiasso und werden dort auch bearbeitet.

Adressen:

An das Christkind

9405 Wienacht-Tobel

An das Christkind

3027 Bethlehem