Um ein flächendeckendes Tempo 30 in Winterthur zu verhindern, haben knapp 2.000 Menschen die Volks-Initiative „freie Fahrt für den Bus“ unterschrieben. Das Winterthurer Stimmvolk wird deshalb in naher Zukunft – bis zum Jahr 2040 – nicht über ein Tempolimit von 30 km/h in Ortschaften abstimmen.

Die Winterthurer Mitte-Partei hat angekündigt, einen Stimmrechtsrekurs einreichen zu wollen, sowie eine Neuformulierung der Initiative zu prüfen.