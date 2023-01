Die Monoskifahrerin Anna-Lena Forster aus Radolfzell hat bei der Ski-WM in Spanien die vierte Goldmedaille bekommen. Sie hatte sich gestern auch im Slalom durchsetzen können. Zuvor hatte sie die Titel im Super-G, in der Super-Kombination und im Riesenslalom geholt. Außerdem Silber in der Abfahrt.