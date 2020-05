Corona hat unsere Urlaubspläne ganz schön durcheinander gebracht.

Warum also nicht Urlaub in der Heimat machen? Die Jugendherbergen in Baden-Württemberg öffnen nämlich ab 1. Juni wieder ihre Türen!

Auch die in Überlingen. Wir haben mal mit Holger Weppler, dem Leiter der Jugendherberge Überlingen darüber gesprochen, was es dort so alles zu entdecken gibt und wie die Corona-Auflagen umgesetzt werden.