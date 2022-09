Am Berufsschulzentrum in Friedrichshafen soll die bislang größte Unterkunft im Bodenseekreis für Geflüchtete entstehen. Geplant ist, die Sporthalle, zusätzlich zur Halle in Tettnang-Kau, bis Jahresende einsatzbereit zu machen. Rund 280 Menschen sollen in der Halle vorerst ein zu Hause finden.