Der Sommer klopft an am Wochenende! Da kann man schon mal über einen Besuch am Badesee nachdenken.

Und die tolle Nachricht gleich vorneweg: Die Wasserqualität der Seen bei uns in der Heimat sind alle mit gut bis sehr gut bewertet worden.

Wunderbar auf einen Blick zu sehen, ist das auf der Gewässerbadekarte auf der Seite von der Landesanstalt für Umwelt.

Dort sind sämtliche Seen eingezeichnet und die Qualität des Wassers mit einer Farbe gekennzeichnet. Die wird getestet, indem regelmäßig Wasserproben genommen werden.

Hier unsere Top 3 der saubersten Badeseen in der Heimat, die Sie vielleicht noch nicht kennen:

Windgfällweiher, Gemeine Feldberg Nonnenmattweiher, Gemeinde Kleines Wiesental Schlosssee, Gemeinde Salem

Dann steht ja dem ersten Besuch am Badesee in diesem Jahr nichts mehr im Wege!