Am heutigen Donnerstag und Freitag finden Trauerfeiern für Max Markgraf von Baden statt. Ende Dezember ist der Chef des Hauses Baden im Alter von 89 Jahren gestorben. Die heutige öffentliche Trauerfeier richtet sich an Freunde und Weggefährten des Verstorbenen und an Mitarbeitende des Hauses Baden. Die Feier im Münster des Schlosses Salem beginnt um 17 Uhr. An der zweiten Trauerfeier am Freitag werden neben der Familie nur geladene Gäste teilnehmen. Neben Mitgliedern von befreundeten Adelshäusern sind auch Vertreter der Politik, Wirtschaft und Kultur eingeladen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird unter anderem erwartet. Außerdem soll Fürst Albert II. von Monaco an der Trauerfeier teilnehmen.