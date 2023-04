Traditionelle Motorrad-Weihe mit zahlreichen Besuchern

Zur traditionellen Motorrad-Weihe sind am Ostermontag rund 200 Bikerinnen und Biker in Laimnau im Bodenseekreis zusammengekommen. Bei strahlendem Sonnenschein fand zunächst ein Gottesdienst in der Kirche statt. Anschließend sind Ministranten und Pfarrer Angelo direkt vor die Kirche getreten und haben einen Biker nach dem anderen samt Motorrad gesegnet. Die Aktion ist vom Motorsportverein MSC Langnau e.V. organisiert worden und findet schon seit mehreren Jahren zum Start in die neue Motorradsaison statt.