Die neu gegründete Tiertafel in Singen hat ab heute für Menschen geöffnet, die sich in finanzieller Not befinden und ihre Haustiere versorgen müssen. Die Voraussetzung, um bei der Tafel für Tiere Hegau-Bodensee e.V. Futter und Zubehör zu bekommen, ist ein Rentenbescheid oder ein Berechtigungsschein und ein Nachweis über die Haltung eines Haustiers.