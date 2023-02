Die Regionalstelle Biberach des Technischen Hilfswerks wird nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien den Hilfseinsatz in den betroffenen Gebieten unterstützen. Sie koordiniert die Schnell-Einsatz-Einheit Wasser-Ausland (SEEWA), in der Einsatzkräfte aus Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland arbeiten und sich um die Wasserversorgung kümmert.