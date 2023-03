Thermalbad Zurzach erneut ausgezeichnet

Mit deutlich mehr Umsatz und Besuchern ist das Thermalbad Zurzach erneut zur besten Therme in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz ausgezeichnet worden. Vor allem beim Preis-Leistungs-Verhältnis konnte das Thermalbad punkten. Es ist bereits die vierte Auszeichnung dieser Art.

„Die Therme Zurzach ist solid verankert und verfolgt eine konsequente Strategie als schweizweit grösstes Thermalbad für alle Generationen“, hält Verwaltungsratspräsident Anton Lauber fest und ergänzt, das Geschäftsmodell der Therme Zurzach biete noch viel Potenzial.

In diesem Jahr wird eine mehrjährige Entwicklungsphase eingeleitet. In fünf bis sieben Jahren sollen darin rund 12 bis 15 Mio. Franken in Erneuerungs- und Ausbauprojekte in Bad Zurzach investiert werden. „Damit wollen wir unsere Attraktivität hochhalten und unseren Führungsanspruch in der Schweizer Thermenbranche untermauern“, erklärt Lauber.