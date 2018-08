TC Singen will Meistertitel verteidigen

Der Tennisclub Singen e.V. richtet zum ersten Mal in seiner fast hundertjährigen Vereinsgeschichte die diesjährigen Deutschen Vereinsmeisterschaften der Damen 50 aus. Für die Singener geht es am 01. und 02. September 2018 um nichts Geringeres als die Titelverteidigung! Am Fuße des Hohentwiels treten die vier Teams gegeneinander an, die sich in den Regionalligen für die Finalrunde qualifiziert haben. Das „Final Four“ bestreiten der TC Singen, der ETUF Essen, der TSV Siegsdorf und der TC Blau-Weiß Berlin. Jedes Team schickt echte Spitzensportlerinnen nationaler sowie internationaler Klasse ins Rennen!

Am Samstagmorgen werden die beiden Halbfinal-Paarungen ausgelost und ab 10 Uhr direkt ausgetragen. Am Sonntag gibt’s dann (wieder ab 10 Uhr) ein großes und ein kleines Finale. Der Verein hofft auf die Unterstützung vieler Zuschauer an dem Final-Wochenende. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei! Weitere Infos finden Sie HIER.

Im Bild: Große Vorfreude beim TC Singen – Meister-Trainer Wolfram Schmidle, Mannschaftsführerin Regina Meyer-Stoll und Festwart Hans-Jörg Wimmen wollen den Pokal verteidigen.