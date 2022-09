Einen Stand-Up-Paddle-Automaten testet die Deutsche Bahn am Bahnhof in Friedrichshafen. Reisende können laut Bahn ab sofort halb- oder ganztägig ein SUP mieten und damit auf dem nahe gelegenen Bodensee paddeln. Das SUP-Verleihunternehmen „Kolula“ kümmert sich um die Instandhaltung der SUPs.