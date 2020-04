südmail: ganz persönliche Briefmarken

Im Moment haben wir viel Zeit zum Briefeschreiben. Und wie wäre es da noch mit einer Briefmarke mit ganz persönlichen Motiven!

Das geht im Onlineshop von südmail.

Ganz gleich, ob privat mit Familien-, Baby oder Urlaubsfotos, dem eigenen Hochzeitsbild oder Vereinswappen. Perfekt aber auch für Gewerbetreibende zur Bewerbung von Firmenjubiläen, zum Markenaufbau oder für besondere Marketingaktionen. So wird jeder Brief zu etwas Besonderem.

Marc Moßbrugger und Sarah haben mit Geschäftsführer von südmail Thomas Reiter gesprochen. Wie Sie so eine persönliche Briefmarke gestalten können und wie südmail auf die Idee kam, das hören Sie in der Morgensendung am Freitag (17.04.) um 7.45 Uhr.