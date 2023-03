Streiks in städtischen Einrichtungen

Ravensburg

Zum ersten Mal in dieser Tarifrunde erreicht die Warnstreikwelle die Stadt Ravensburg. Beschäftigte des städtischen Betriebshofes und des Landratsamtes ruft ver.di in einen ganztägigen Warnstreik. Es muss damit gerechnet werden, dass einige Einrichtungen des Landratsamtes nicht oder nur eingeschränkt geöffnet sein werden. „Auch die Arbeitgeber im Landkreis Ravensburg sollen sehen, dass ihre Beschäftigten nicht bereit sind weiteren Reallohnverlust hinzunehmen“, gibt sich ver.di Geschäftsführerin Maria Winkler kämpferisch.

Laupheim

Die Beschäftigten der Stadt Laupheim sind am heutigen Dienstag ganztägig zum Warnstreik aufgerufen. ver.di rechnet auch in dieser Stadt mit einer guten Beteiligung, denn „auch in Laupheim ist der Unmut groß über das magere Arbeitgeberangebot“, beschreibt Maria Winkler die Stimmung. Bauhofmitarbeiter, Personal der Kindertagesstätten, Beschäftigte der Stadtverwaltung und weiterer Einrichtungen versammeln sich am Marktplatz vor dem Rathaus. Nach einem Auftakt ziehen die Streikenden in einem Demonstrationszug durch die Innenstadt zurück zum Marktplatz wo die Abschlusskundgebung stattfindet.