Sprühnebel-Duschen sorgen für Abkühlung

Zur Abkühlung gibt es ab sofort drei große Sprühnebel-Duschen in Basel auf der Pfalz, am Rümelinsplatz und an der Ecke Steinentorstraße/Klosterberg. Täglich Von 11 bis 22 Uhr sind die Sprühnebelduschen in Betrieb. Die Passantinnen und Passanten können sich dort auf Knopfdruck für ein paar Sekunden in einem Nebel aus fein zerstäubtem Wasser abkühlen. Gemeinsam mit den IWB (Industrielle Werke Basel) und dem Metallbauunternehmen Fünfschilling wurden die drei Meter hohen Nebelsäulen angefertigt.