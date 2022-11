Spenden von Mitmachen Ehrensache

Bei Mitmachen Ehrensache arbeiten Schülerinnen und Schüler im Vorfeld oder am internationalen Tag des Ehrenamts, dem 5. Dezember, für einen guten Zweck. Die Spendengelder kommen jährlich wechselnden sozialen Einrichtungen, Organisationen oder Projekten für Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Konstanz zugute. Im Jahr 2021 nahmen insgesamt 126 Schülerinnen und Schüler der Hewenschule Engen, des Anne-Frank-Schul­verbunds Engen, der Eichendorff-Realschule Gottmadingen und der Ten-Brink-Schule in Rielasingen-Worblingen teil und erarbeiteten insgesamt 4072 Euro.

Die Spenden wurden an zwei verschiedene Spendenempfänger übergeben: Zum einen an das Projekt „Ferienglück“ des Pestalozzi Kinderdorfs in Wahl­wies ­­– dadurch wird den Kindern, die dort leben, ein schönes Sommererleb­nis ermöglicht, wo sie ihre Lebensfreude wiederentdecken können; zum an­deren an die Geschwistergruppe SIBA der AWO Singen – ein wöchentli­ches Gruppenangebot für Geschwister von behinderten und chronisch erkrank­ten Kindern, sowie ein monatliches Treffen zum Austausch für die Eltern mit Kinderbetreuung während dieser Zeit. Mitmachen Ehrensache findet auch im kommenden Dezember wieder statt.