Skifahren und Rodeln sind aktuell in verschiedenen Orten im Schwarzwald möglich. In Todtnau im Skigebiet Notschrei im Kreis Lörrach ist die Skisaison momentan in vollem Gange. Bis Sonntag kann täglich gefahren werden.

Auch am Feldberg haben die Lifte bei vier bis zwölft Zentimeter Schnee geöffnet.

An der Blechenbahn im Kreis Lörrach kann aktuell gerodelt werden.