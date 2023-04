Schwenninger haben wieder Wasser

Zweieinhalb Tage waren rund 20.000 Schwenninger Bürgerinnen und Bürger nach einem Wasserrohbruch ohne Wasser. Seit Sonntag Abend sind die Haushalte wieder ans Wassernetz angeschlossen worden. Die Rohre sind ebenfalls repariert. Um Fragen zu beantworten, findet am heutigen 3. April ab 17 Uhr eine Info-Veranstaltung statt.

Am Freitag hat es an einer Baustelle einen Wasserrohrbruch gegeben. Durch eine Leitungsabsperrung ist ein Druckstoß im Leitungsnetz entstanden, was zu weiteren Folgeschäden geführt hat. 300 Meter weiter ist daraufhin eine Wasserleitung geplatzt. Innerhalb einer Stunde sind dort 1000 Kubikmeter Wasser davongelaufen. Am Samstagmorgen ist das große Leck repariert worden. Bürgerinnen und Bürger sind weiterhin dazu aufgerufen, das Wasser vor der Nutzung abzukochen.