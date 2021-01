Schlittenhunderennen 2021 in Todtmoos

Am Wochenende findet tatsächlich das traditionelle, alljährliche Schlittenhunderennen in Todtmoos statt! Ein Hauch von Alaska im Hochschwarzwald.

Samstag und Sonntag 30. und 31. Januar 2021 gehen die „Musher“ mit ihren Huskys wieder ins Rennen. Hier gibt’s den Link zum Live-Stream, damit Sie, statt vor Ort am Streckenrand, in diesem Jahr das Rennen von zu Hause aus mitverfolgen können.

Das geht zum einen auf der Facebookseite des „Waldhaus-Cup Todtmoos“ oder auf dieser Homepage.