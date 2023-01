Schlittenhunde-Rennen fällt aus

Das Schlittenhunde-Rennen in Todtmoos im Kreis Waldshut muss wegen zu wenig Schnee in diesem Jahr ausfallen. Als Alternative findet dieses Wochenende (Freitag bis Sonntag) im alten Kurpark in Todtmoos das „Husky-Fieber“ mit Verpflegungsständen und Verkaufsbuden statt. Außerdem werden hundebegleitete Wanderungen angeboten.

Grund für den Ausfall des Wettbewerbs ist, dass die Flächen im Freien zwar gut mit Schnee bedeckt sind, allerdings sind die Abschnitte, die durch den Wald führen oft zu wenig mit Schnee bedeckt.