Die SBB will an 57 Schweizer Bahnhöfen, darunter auch der Bahnhof Schaffhausen, neue Kamerasysteme installieren. An das neue Kamerasystem soll eine Gesichtserkennungssoftware gekoppelt werden. Mit den gesammelten Daten soll die Infrastruktur an den Bahnhöfen auf die Kundenbedürfnisse angepasst werden. Kritiker sehen dadurch den Datenschutz in Gefahr.