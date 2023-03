Die Schweizerische Bundesbahn SBB hat in den Unterführungen die Recyclingstationen am Bahnhof in Schaffhausen entfernt. Dadurch wird die Optik des Bahnhofs aufgewertet, sowie mehr Platz für Reisende geschaffen. Außerdem sind Sehbehinderte Personen weniger durch Hindernisse gefährdet. Für letztere soll es in den kommenden Wochen weitere Erleichterungen geben: Bessere Beleuchtung, Blinden-Leitstreifen und mehr ertastbare Elemente.