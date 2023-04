Saisonstart des Campus Galli

Am 1. April hat die mittelalterliche Klosterbaustelle Campus Galli in Meßkirch im Landkreis Sigmaringen die Saison eröffnet. In diesem Jahr wird das erste Steinhaus weitergebaut. Zusätzlich soll das Angebot kinderfreundlicher werden. Dafür wird ein neuer Spielplatz gebaut und am Eingang soll eine Tafel mit Magneten den Kindern zeigen, wo welcher Handwerker arbeitet. Das Essensangebot wird ebenfalls erweitert.

Am 25. Juni feiert der Campus Galli sein 10-jähriges Jubiläum. Dazu werden an diesem Tag einige Museen aus der Region zu Gast sein und es wird Mitmachaktionen geben.