Rekordzahlen von Schutz & Rettung

Die Sanität und Feuerwehr von Schutz & Rettung Zürich leisteten im letzten Jahr mehr als 50.000 Einsätze – das sind 7.2 % mehr als im Vorjahr. Die Einsatzleitzentrale (ELZ) verzeichnete bei der Gesamtanzahl der Notrufe (Notrufnummern 144 und 118) im Jahr 2022 mit 154 866 einen neuen Höchstwert.

Sanität leistet erneut mehr Einsätze

Sowohl der Rettungs- wie auch der Verlegungsdienst leisteten 2022 signifikant mehr Einsätze. Die total 43 246 Einsätze (+11 %) sind ein neuer Höchstwert für SRZ.

Von den 37 806 vom Rettungsdienst bewältigten medizinischen Ereignissen entfielen rund 27 000 auf das Zürcher Stadtgebiet, in etwa 11 000 Fällen erfolgte eine Fahrt mit Sondersignal. Circa 10 000 Einsätze wurden am Flughafen Zürich, in der Flughafenregion sowie in Vertragsgemeinden geleistet.

Leicht weniger Einsätze für Berufs- und Milizfeuerwehr

Bedingt durch das Ausbleiben von Hochwassern und von Extremereignissen wie dem «Flock-down» oder dem Sturmtief Bernd leisteten die Berufs- und Milizfeuerwehr von SRZ mit 5219 rund 15 % weniger Einsätze als im Rekordjahr 2021. Die Einsatzkategorie «Elementarereignisse» (Unwetter, Wasser) erfuhr entsprechend den grössten Rückgang um rund 80 % im Vergleich zum Vorjahr. Eine Zunahme ist jedoch bei Brandeinsätzen sowie bei den übrigen Dienstleistungen durch die Milizfeuerwehr um rund 125 % zu verzeichnen.