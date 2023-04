Einen Rekordwert beim Krankenstand ihrer Versicherten in den Betrieben im Landkreis Konstanz hat die AOK Hochrhein-Bodensee für das vergangene Jahr registriert. Vor allem Atemwegsinfekte führten zu einer deutlichen Steigerung der Krankmeldungen.

2021 waren es noch 47 %, 2022 lag er bei 61 %. So kamen auf 100 AOK-Versicherte aus Betrieben im Landkreis Konstanz 206 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen. Ein Plus von 47 %. Jedes AOK-Mitglied war also im Vorjahr , rein statistisch, wegen Krankheit 21 Tage nicht am Arbeitsplatz. Ein Anstieg um über 26 %. Den höchsten Krankenstand hatte das verarbeitende Gewerbe mit 6,8 %, gefolgt vom Gesundheits- und Sozialwesen sowie der Sparte Verkehr/Transport mit jeweils 6,6 %. Den niedrigsten Krankenstand verzeichnete der Bereich Land- und Forstwirtschaft mit 2,3 %.