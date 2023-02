Das Ravensburger Spieleland hat im vergangenen Jahr einen Besucherrekord zu verzeichnen. 440.000 Menschen waren 2022 zu Besuch. Vor der Pandemie hatte das Spieleland im Schnitt 400.000 Besucher.

In diesem Jahr gibt es die neue Memory-Welt, in der Besucher Abenteuer mehrdimensional erleben können und virtuell durch die Memory-Welten fliegen können. Die Saison startet am 1. April und endet am 5. November.