Ravensburger AG macht weniger Umsatz

Der Spielehersteller Ravensburger hat im vergangenen Jahr sechs Prozent weniger Umsatz gemacht, als noch im Jahr zuvor. Sinkende Kaufkraft und wirtschaftliche Unsicherheit der Kundinnen und Kunden sind die Gründe für die rückläufigen Umsätze in der Spielwarenherstellung. Auch in diesem Jahr setzt das Unternehmen auf Internationalisierung und Innovation und das Geschäft in Mexiko, China und Südkorea soll weiter ausgebaut werden. Zusätzlich kooperiert der Spielehersteller mit Disney und bringt im September das Sammelkartenspiel „Disney Locarna“ auf den Markt.