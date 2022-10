In einem Vorst0ß fordert der Kantonsrat von St. Gallen ein Rauchverbot auf Spielplätzen. Der Vorst0ß ist von Ratsmitgliedern aus allen Fraktionen unterzeichnet worden. Das Wegwerfen von Zigarettenstummeln und Rauchen auf Spielplätzen hat in der Schweiz in den letzten Jahren zugenommen. Da sich dem kantonalen Tabakpräventionsprogramm nur wenige Gemeinden angeschlossen haben, soll das Rauchverbot jetzt zum Gesetz werden.