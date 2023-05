Die Postfiliale und die Postbank schließen zum 3. Juni und ziehen aus dem historischen Postgebäude aus. Briefe können künftig auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgegeben werden. Bankkunden werden nach Konstanz oder Singen verweisen. Bargeld kann am Automat der Deutschen Bank in der Owinger Straße 2 geholt werden. In Einzelhandelsgeschäften gibt es die Möglichkeit durch ein Cash Back Verfahren an Bargeld zu gelangen.