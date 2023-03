Positive Bilanz bei „IBO“ in Friedrichshafen

Eine positive Bilanz ziehen Messeleitung und Aussteller der Verbrauchermesse IBO, (Ausspr. „ibo“ nicht „I-B-O“) die am Wochenende in Friedrichshafen stattgefunden hat. Mit rund 50.000 Besuchern liegt die Zahl zwar deutlich unter dem vor-Corona Niveau (2019: 74.000), trotzdem spricht die Messe Friedrichshafen von einem geglückten Neustart. 364 Aussteller präsentierten am Wochenende alles Neue zum Thema Garten, Urlaub, Bauen und Wohnen.

Teilweise sind die Umsatzerwartungen der einzelnen Aussteller bzw. Händler übertroffen worden. Im nächsten Jahr feiern die Messe Friedrichshafen und die „IBO“ ihr 75-jähriges Bestehen.