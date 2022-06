Ein herrenloses Paket hat am gestrigen Dienstag in einer Postfiliale in Tettnang im Bodenseekreis für einen großen Polizeieinsatz gesorgt. Laut Polizei sind aus dem Paket Geräusche zu hören gewesen. Deshalb musste man von einem gefährlichen Inhalt ausgehen und die Filiale räumen. Außerdem sollten Anwohner ihre Wohnungen nicht verlassen. Es stellte sich aber heraus, dass sich in dem Paket lediglich ein Stapel Prospekte befunden hat. Das Paket ist einfach nur vergessen worden.