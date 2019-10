Plastik-frei einkaufen: bei „Heimatliebe unverpackt“ in Markdorf

Ein schöner Herbst Spaziergang über Feldwege oder durch den Wald – und am Rande: leere Verpackungen im Gras. Das geht gar nicht!

All dieser Verpackungsmüll macht unserer Umwelt zu schaffen und gefährdet auch unsere Gesundheit durch Mikroplastik in unserer Nahrung.

Die Lösung: Geschäfte wie „Heimatliebe unverpackt“ in Markdorf!

Geschäftsführerin Simone Keller macht’s möglich: Bei ihr können Sie Lebensmittel verpackungsfrei einkaufen. Wie das funktioniert?

„Kunden bekommen ihre Ware, indem sie diese abfüllen: Wir haben sehr viele Lebensmittel in Spendern, und wir haben ich auch gespülte Gläser, die man gratis bekommt. Also, anders als im Supermarkt. So wird Plastik und Verpackung gespart.“



Das klingt doch super!

Wer braucht schon einen Keks in einer Verpackung, verpackt in einer anderen Verpackung und so weiter…

Und: Bei Simone Keller können Sie auch nur so viel einkaufen, wie Sie tatsächlich benötigen:

„Sie können auch einfach nur eine Muskatnuss oder – weil Sie das gerne mal probieren möchte für ein Gericht – eine Portion Couscous kaufen. Im Supermarkt gibt es ja immer nur diese 500g Packungen. Das kenn ich von mir selber: Etwas hat nicht geschmeckt und dann steht es rum, bis die Motten drin sind – und landet dann im Müll. Und wenn ich einfach nur die Menge nehmen kann, die ich brauche, kommt das gar nicht so zum Tragen. Qualität statt Quantität, das vermittle ich auch immer – und hoffe, das kommt auch irgendwann mal an.“

Die Anfänge sind auf jeden Fall gemacht.

Mittlerweile hat sich die Kundschaft von „Heimatliebe unverpackt“ in Markdorf verdoppelt. Viele Markdorfer und Umgebung kaufen regelmäßig bei Simone Keller ein, teilweise erledigen sie auch dort ihren kompletten Einkauf. Ihre Kundschaft ist gemischt von jung bis alt. Und auch in anderen Städten bei uns in der Heimat gibt es Unverpackt-Läden:

Weitere Läden

Deutschland

Wohlgefühl – plastikfrei und unverpackt: Untere Breite Str. 23, 88212 Ravensburg

Heimatliebe unverpackt: Hauptstraße 3, 88677 Markdorf

Unverpackt Konstanz: Mosbruggerstraße 16, 78462 Konstanz

Lecker Unverpackt Lindau: Schulstraße 20, 88131 Lindau

SILO – Unverpackt Laden und Cafe: Obere Laube 65, 78462 Konstanz

Tante Emma’s Bruder: Friedrichstraße 11, 88045 Friedrichshafen

Schweiz

Bare Ware – unverpackt einkaufen: Steinberggasse 29, 8400 Winterthur, Schweiz