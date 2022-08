Mit Photovoltaikanlagen auf Weideflächen will die Gemeinde Häg-Ehrsberg Sonnenstrom gewinnen und so die Wind- und Wasserkraft ergänzen. Diese Entscheidung wurde bereits im Gemeinderat getroffen und nun laufen die konkreten Vorgespräche. Es gibt bereits drei mögliche Weiden, wo die Photovoltaikmodule aufgestellt werden könnten: im Gewann Waldmatt, Scheuerle oder Schweine. Allerdings werden diese aktuell landwirtschaftlich genutzt, was Nutzungskonflikte auslösen könnte.