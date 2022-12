Der Gemeinderat Friedenweiler im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald hat das Bauvorhaben für eine freiflächen-Photovoltaikanlage abgelehnt, unter anderem weil sie viel landwirtschaftlich genutztes Grünland beansprucht. Ein alternativer Bauplatz ist bereits als Lärmschutzwand an der Bundesstraße 31 vorgeschlagen worden.

Pro Jahr hätte diese Anlage 2,1 Gigawattstunden Strom produzieren können, was in etwa so viel ist, wie über 700 Haushalte im Jahr verbrauchen.