Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim will an den Standorten Biberach und Ochsenhausen in neue Therapeutika investieren. Diese neuen Arzneimittel setzen auf Viren. Diese könnten in der Onkologie Krebspatientinnen und -patienten bei bisher nicht behandelbaren Krebsarten helfen. Sie sollen sich in Tumorzellen vermehren und diese zerstören.