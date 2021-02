Pandoo - das ist ein junges Unternehmen, das umweltfreundliche und nachhaltige Produkte herstellt, mit Sitz in Konstanz.

Statt Plastik verwenden sie plastikfreie Alternativen wie z.B. Bambus.

Wir haben mit der Marketing Managerin Miu gesprochen:

- wie kamen die jungen Konstanzer auf diese Idee?

- was ist das Besondere an den Produkten?

- wo in Konstanz und in Deutschland gibt's die umweltfreundlichen Alltagshelfer?

Das ganze Interview hören: