Öffentliche Ladestationen für E-Autos

Beim Eisenwerk sind zwei neue, öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Betrieb. Die Eisenwerk Genossenschaft hat die Grundinstallation dafür in Eigenregie erstellt, Thurplus hat die Ladesäule geliefert und ist mit der Verwaltung und Verrechnung beauftragt. An den beiden 22kW-Zaptec-Ladestationen können Kundinnen und Kunden über die App «eCarUp» Ladestrom beziehen. Wer die App noch nicht hat, kann mit dem Mobiltelefon über einen QR-Code an der Ladesäule unkompliziert auf den Service zugreifen. Durch Hinterlegen einer Kreditkarte und der Bestätigung des Ladevorgangs wird die Ladestation freigeschaltet und der Ladevorgang beginnt. Praktisch ist dies besonders für Besucherinnen und Besucher des Eisenwerks, die während ihres Aufenthalts gleich ihr Fahrzeug laden möchten. Grundsätzlich sind die Ladestationen öffentlich zugänglich.