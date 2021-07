News-Update

Montag, 12.07.21

Waldshut-Tiengen

Literatur-Preis für schweizer Schriftsteller

Mit dem alemannischen Literatur-Preis ist der Schweizer Schriftsteller Christoph Keller gestern in Waldshut-Tiengen ausgezeichnet worden. Keller erhält den mit 10 000 Euro dotierten Preis für seinen Roman "der Boden unter den Füßen" von 2019.

Zürich

Italien-Fans feiern EM-Sieg

Viele Fußball-Fans haben gestern in der Region den EM-Titel der italienischen Mannschaft gefeiert. In Zürich hat es eine große, friedliche Freiluft-Party auf der Landstraße gegeben, in Winterthur ist die Technikum-Straße sicherheitshalber wegen der vielen Fans gesperrt worden.

Bodnegg

Verletzte bei Auffahr-Unfall

Zehn Verletzte, darunter fünf Kinder, und 50 000 Euro Sachschaden hat es gestern bei einem auffahr-Unfall auf der B32 bei Bodnegg im Kreis Ravensburg gegeben. Laut Polizei hat ein 75-Jähriger eine Linksabbiegerin und die zwei dahinter bremsenden Fahrzeuge nicht rechtzeitig gesehen und ist deshalb auf die drei anderen Autos ungebremst aufgefahren und hat sie so in einander geschoben.

Singen

Amtsinhaber wiedergewählt

Bernd Häusler bleibt Oberbürgermeister von Singen. Der CDU-Politiker ist am Sonntag mit einer Mehrheit von über 88 Prozent im Amt bestätigt worden.